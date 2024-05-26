الاستخبارات تطيح بعنصر إرهابي في أربيل

2024-05-26 15:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاحد (26 آيار 2024)، الإطاحة بعنصر إرهابي في محافظة أربيل.

وذكرت الخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "معلومات دقيقة وردت عن تواجد احد العناصر الإرهابية في محافظة أربيل".

وأضافت انه "من خلال التعاون الأمني تمكنت مفارز مديرية استخبارات و امن أربيل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات و الأمن في وزارة الدفاع من القاء القبض على هذا الإرهابي المطلوب للقضاء وفق احكام المادة (4) إرهاب".

وأكدت الخلية انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتسليمه الى جهة الطلب".