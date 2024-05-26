بعد تعهد الحكومة.. الدولار يتجه إلى الهبوط والتساوي بين "الرسمي والموازي"

2024-05-26 15:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير في الشأن المالي علاء جلوب الفهد، اليوم الأحد (26 آيار 2024)، قرب تساوي سعر صرف الدولار الموازي مع الرسمي.

وقال الفهد في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "وفق الإجراءات الإصلاحية والمؤشرات التي قام بها البنك المركزي العراقي طيلة الفترة السابقة من خلال تطبيق منصة الكترونية لتحويل العملة وأيضا إجراءات علاقات مراسلة مباشرة للمصارف العراقية مع المصارف الأجنبية، فأن هذه الإجراءات جاءت بنتائج إيجابية للسيطرة على سعر الصرف الموازي والسوق السوداء".

وأضاف ان "هناك انخفاض في الطلب في السوق الموازي على الدولار وهذا أثر بشكل إيجابي ومباشر على استقرار سعر الصرف ويجب تطبيق تلك الإجراءات بشكل كامل، لافتا الى ان الإجراءات بدأت بشكل تدريجي وهذا ما سيدعو الى تراجع الفرق ما بين السعر الموازي والسعر الرسمي وهو أمر متوقع خلال الفترة المقبلة ويكون هناك تساوي بين السعرين ويكون استقرارًا ماليًا واقتصاديًا كبيرًا".

وأكد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أمس السبت (25 آيار 2024)، قرب تطابق سعر صرف الدولار في السوق الموازية مع السعر الرسمي، بالتزامن مع ارتفاع قدرات المصارف على تلبية المتطلبات.

وقال صالح في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "سعر الدولار سيكون 1320دينار خلال الأيام المقبلة"، مبينا ان "العوامل المهمة التي تعمل على انخفاض قيمة الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي في السوق الموازي للصرف ستبقى تتمحور على متغيرين مهمين، أولهما هو ارتفاع قدرات المصارف العاملة على الامتثال لقواعد التحويل الخارجي".

وأوضح أن "المؤشرات تشهد صعودا تراكمياً ارتفعت بموجبه نسبة الطلبات المرغوبة والمنفذة من العملة الأجنبية لمصلحة تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص عبر منافذ التحويل الرسمية والتي زادت على 85٪".

ومنذ ما يزيد عن الشهرين استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي حول الـ145 الف دينار لكل 100 دولار، بعد ان كان يتراوح بين 155 و 160 الف دينار لكل 100 دولار، فيما تزامن انخفاض سعر الصرف مع ارتفاع كمية مبيعات البنك المركزي من الدولار.