العمل تطلق راتب المعين المتفرغ لشهر آيار

2024-05-26 15:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد (26 آيار 2024)، اطلاق راتب المعين المتفرغ للشهر الحالي.

وقال اعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اطلقت، اليوم الاحد، راتب المعين المتفرغ لأكثر من (366) ألف مستفيد في بغداد والمحافظات لشهر آيار من عام 2024".

من جانبها بينت رئيس الهيئة ذكرى عبدالرحيم، بحسب البيان، أن "الهيئة أكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لأكثر من (366) ألف مستفيد لإطلاق رواتب المعين المتفرغ لهم بمبلغ اجمالي يبلغ اكثر من (62) مليار و (464) مليون لشهر آيار".

ودعت عبد الرحيم، الى "التوجه للمنافذ ‏المعتمدة من قبل مصارف ‌‏(الرافدين، والرشيد، وأشور) لاستلام رواتبهم بعد اكمال ‏الإجراءات، وتبليغهم من قبل المصارف".‏