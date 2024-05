محطات مغلقة وطوابير سيارات مزدحمة.. أزمة البنزين في ذي قار تتعقد

2024-05-26 16:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: تشهد محافظة ذي قار، أزمة وقود، تسببت باصطفاف مئات العجلات بانتظار الحصول على البنزين، أمام محاطات الوقود في المحافظة. وقال شاهد عيان، في حديث لـ”شبكة أخبار الناصرية”، إن “طوابيرا طويلة من العجلات تقف عند مداخل محطات تعبئة الوقود بسبب أزمة البنزين في ذي قار، فيما اغلقت عدد...

