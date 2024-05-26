السوداني يبحث مع غوتيريش إنهاء عمل بعثة "يونامي" في العراق

2024-05-26 16:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (26 آيار 2024) خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنهاء عمل بعثة "يونامي" في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جرى خلاله البحث في العلاقة بين العراق والمنظمة الدولية، وأوجه التعاون في مختلف المجالات والبرامج خاصة ما يتعلق منها بمواجهة التحديات المناخية والحدّ من تأثيراتها، ومهام تعزيز وإدارة المياه".

وأضاف، أن "الاتصال تطرق إلى رسالة العراق في ما يتعلق بتوقيتات إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وتوقيتات خفض مستويات العاملين في البعثة، وسبل التنسيق الثنائي في هذا المسار".

وأعرب السوداني بحسب البيان، عن "تقدير الحكومة لجهود الأمم المتحدة وبعثتها في العراق"، مثمناً "ما بذلته المنظمة الدولية من برامج وإسهامات خلال مراحل مختلفة، ومواكبتها التحديات التي خاضها شعبنا العراقي على مختلف الصعد، التي قدمت المساعدة لشعبنا في طريق البناء الديمقراطي والإعمار والتنمية، والتعافي من آثار الإرهاب والدكتاتورية".

ووفقا للبيان، أن "الاتصال الهاتفي شهد بحث الأوضاع في غزّة، ونتائج استمرار العدوان على المدنيين العزّل الذين يواجهون جريمة الإبادة الجماعية، حيث جدد السوداني للأمين العام ضرورة أن تضطلع القوى الكبرى والمنظمات الدولية بواجبها الإنساني والأخلاقي والقانوني بوقف العدوان، وحماية شعبنا الفلسطيني وضمان حقوقه التاريخية".