رئيس الوزراء يبحث مع غوتيريش توقيتات إنهاء عمل بعثة يونامي

2024-05-26 16:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، توقيتات إنهاء عمل بعثة يونامي، فيما جدد رئيس الوزراء ضرورة أن تضطلع القوى الكبرى والمنظمات الدولية بواجبها الإنساني والأخلاقي والقانوني لوقف العدوان على غزة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش"، مبيناً أنه "جرى خلاله البحث في العلاقة بين العراق والمنظمة الدولية، وأوجه التعاون في مختلف المجالات والبرامج ،خاصة ما يتعلق منها بمواجهة التحديات المناخية والحدّ من تأثيراتها، ومهام تعزيز وإدارة المياه".

وأضاف أن "الاتصال تطرق إلى رسالة العراق في ما يتعلق بتوقيتات إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق/ اليونامي، وتوقيتات خفض مستويات العاملين في البعثة، وسبل التنسيق الثنائي في هذا المسار".

وأعرب رئيس الوزراء، خلال الاتصال، "عن تقدير الحكومة لجهود الأمم المتحدة وبعثتها في العراق"، مثمناً "ما بذلته المنظمة الدولية من برامج وإسهامات خلال مراحل مختلفة، ومواكبتها التحديات التي خاضها شعبنا العراقي على مختلف الصعد، التي قدمت المساعدة لشعبنا في طريق البناء الديمقراطي والإعمار والتنمية، والتعافي من آثار الإرهاب والدكتاتورية".

وشهد الاتصال الهاتفي بحث الأوضاع في غزّة، ونتائج استمرار العدوان على المدنيين العزّل الذين يواجهون جريمة الإبادة الجماعية، حيث جدد رئيس الوزراء للأمين العام "ضرورة أن تضطلع القوى الكبرى والمنظمات الدولية بواجبها الإنساني والأخلاقي والقانوني بوقف العدوان، وحماية شعبنا الفلسطيني وضمان حقوقه التاريخية".