باريس يبدأ موسم الانتقالات بصفقة روسية

2024-05-26 16:08:02 - المصدر: الفرات نيوز

{رياضة: الفرات نيوز} وضع باريس سان جيرمان الفرنسي اللمسات الأخيرة، على صفقته الأولى في موسم الانتقالات الصيفية، بحسب تقارير صحفية.

فقد ذكرت شبكة "فوت ميركاتو"، اأن إدارة بي إس جي توصلت لاتفاق شفهي، مع ماتفي سافونوف، حارس مرمى كراسنودار الروسي، وتتبقى تفاصيل صغيرة قبل حسم الصفقة.

ومن جانبه، قال فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن الصفقة ستكلف خزينة النادي الباريسي 20 مليون يورو.

ويضم سان جيرمان بين صفوفه 5 حراس مرمى، وهم جيانلويجي دوناروما، وأرناو تيناس، وألكسندر لوتيلييه، وسيرجيو ريكو، وكيلور نافاس، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري.

كما تبقى فرص لوتيلييه وريكو ضعيفة للغاية، في الاستمرار بصفوف الفريق الباريسي، الذي توج بالثلاثية المحلية هذا الموسم.