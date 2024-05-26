عبر الفرات نيوز.. الأنواء الجوية تكشف توقعاتها الأولى لموسم الصيف ودرجات الحرارة

2024-05-26 16:08:02 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} كشفت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد، توقعاتها الاولى لموسم الصيف ودرجات الحرارة، مبينة انه لايوجد مقومات لخفض درجاه الحرارة كاللجوء الى الطاقة النظيفة ومعالجة التصحر.

وقال عامر الجابري مدير اعلام الانواء الجوية لوكالة {الفرات نيوز}: "فيما يخص توقعاتنا حول حرارة الصيف غالبا ما يبدأ بشهر ايار المنخفضات الموسمية وخصوصا المنخفض الموسوي الحراري او اللسان الهندي وهذا يؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة، ويؤدي الى ارتفاع وتصاعد بالغبار والعواصف الترابية".

واضاف : "حتى الان درجات الحرارة وفق المعدلات العامة على الرغم من عدم الاستقرار وان التوقعات حول صيف العراق جاف خصوصا انه لايوجد مقومات لخفض درجاه الحرارة كاللجوء الى الطاقة النظيفة ومعالجة التصحر وغيرها وغير من المقومات التي تسهم في خفظ درجات الحرارة".

ولفت الى ان "هذا العام شهد نسب امطار عالية ونسب مياه جيدة حيث ان امطار هذا الموسم ساهمت برفد خزانات المياه في السدود والمسطحات المائية والاهوار وارتفاع مناسيب المياه".

من.. رغد دحام