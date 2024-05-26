2024-05-26 16:08:02 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن اطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر أيار الحالي.

وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته {الفرات نيوز}، أن "هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة أطلقت اليوم، راتب المعين المتفرغ لأكثر من (366) ألف مستفيد في بغداد والمحافظات لشهر أيار الحالي".

وأكدت رئيس الهيئة ذكرى عبد الرحيم، "إكمال الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لأكثر من (366) ألف مستفيد لإطلاق رواتب المعين المتفرغ لهم بمبلغ اجمالي يبلغ أكثر من (٦٢) مليار و(٤٦٤) مليون للشهر الحالي".

ودعت عبد الرحيم، "المستفيدين، والمستفيدات الى التوجه للمنافذ ‏المعتمدة من مصارف ‌‏(الرافدين، والرشيد، وأشور) لاستلام رواتبهم بعد إكمال ‏الإجراءات وتبليغهم من قبل المصارف".‏