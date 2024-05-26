2024-05-26 16:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أقرت إيران خطة لرفع إنتاجها من النفط إلى أربعة ملايين برميل يومياً، وفقاً لما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، لكن دون الكشف عن أي جدول زمني. ووافق مجلس اقتصادي برئاسة الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر على خطة لزيادة إنتاج البلاد من النفط من 3.6 مليون برميل يومياً إلى أربعة ملايين برميل يومياً. وتعد إيران من المنتجين الرئيسيين داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، وتعقد المنظمة اجتماعها افتراضياً في الثاني من يونيو حزيران المقبل. ويبلغ الخفض الطوعي للإنتاج لدى أوبك في الوقت الحالي نحو 2.2 مليون برميل يومياً وينتهي في النصف الأول من عام 2024، ويضاف إلى خفض سابق يبلغ 3.66 مليون برميل يومياً أُعلن على عدة مراحل منذ أواخر عام 2022 ويسري حتى نهاية عام 2024.