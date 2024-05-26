مساعد مدرب الزوراء: نقاط مباراة الكلاسيكو ستبقينا في حلقة المنافسة

2024-05-26 17:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واععقد اليوم الأحد، في مقرِ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم المؤتمر الصحفيّ لمباراة فريقي القوة الجوية والزوراء التي ستجري في إطار الجولة 31 لدوري نجوم العراق، وستقام غداً على ملعبِ المدينة.وقال المدربُ المساعد لفريق الزوراء حسين عبد الواحد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المباراة تحمل طابعاً خاصا، إذ يسعى الجميعُ لتقديم ما يليق بحجم المباراة ومناسبتها المهمة".وأضاف، أن "الفريق سيفتقدُ خدماتَ اللاعبين حسام كاظم، وعلاء عباس الذي عادَ يوم أمس لتدريبات الفريق. مبيناً إن المباراة نعدها مهمةً للبقاء على قيد المنافسة، والدفع بطموحاتنا نحو المراكز المتقدمة ".وأشار إلى إن "التحضيراتَ التي أجريناها توازي حجمَ المباراة، ونسعى لأفراحِ جماهيرنا التي ستشكل دافعاً قوياً لتحقيق الهدف ".من جهته، أكد لاعبُ فريق الزوراء محمد علي عبود إن "كل لاعبٍ يتمنى أن يكونَ حاضرا في هكذا مبارياتٍ والتي طالما ما تكون باباً لولوج المنتخباتِ الوطنيّة نظراً لمتابعتها الكبيرة من قبل الجميع إعلامياً وجماهيرياً".وأضاف، أن "مثل هكذا مباريات لا تحتاج إلى تحفيزٍ كبير، إذ أن حضور الجماهير والدعم الإعلامي يشكلان أهميةً قصوى لنا في سبيل تقديم ما يليق بسمعتنا كلاعبين، فضلاً على سمعةِ الناديين الكبيرين".