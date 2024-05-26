مبابي يعلن موعد الكشف عن فريقه الجديد

2024-05-26 17:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تحدث الفرنسي نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، اليوم الأحد (26 آيار 2024)، عن ارتباطه بالانتقال إلى فريق ريال مدريد الاسباني في الموسم المقبل، بعدما أعلن رحيله عن النادي العاصمي.

وسُئل مبابي: "لماذا لا تقول إنك وقعت بالفعل مع ريال مدريد؟"، فأجاب المهاجم الفرنسي في تصريح أبرزته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "لأنني أعتقد أنه قبل ذلك"، مستدركا بالقول "يجب أن أختم الموسم مع باريس بشكل جيد".

وأضاف: "سأعلن عن النادي الجديد خلال أيام قليلة.. لا توجد مشكلة".

وعندما سُئل: "هل ستعلن عن ناديك الجديد عقب الانضمام لمعسكر فرنسا استعدادا لليورو؟"، فأجاب: "لا أعرف حتى الآن، لأن بعض التفاصيل لا تزال مفقودة".

وقالت "موندو ديبورتيفو" إن التفاصيل التي يقصدها مبابي، هي موافقة باريس سان جيرمان على أن يقدمه ريال مدريد كلاعب جديد، قبل انطلاق بطولة يورو 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يحق للميرينغي فعل ذلك دون موافقة باريس، لأن اللاعب يرتبط بعقد في "حديقة الأمراء" حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.

المصدر: وكالات