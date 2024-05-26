مستشار حكومي: مبادرة ريادة وصلت لأكثر من 326 ألف مسجل وإطلاق 1500 قرض

2024-05-26 17:06:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ نصار الحاج

أعلن مستشار رئيس الوزراء رئيس فريق مبادرة ريادة حسين فلامرز، اليوم الأحد، عن وصول عدد المسجلين على مبادرة ريادة الى أكثر من 326 ألفاً، فيما أشار الى إطلاق 1500 قرض ضمن المبادرة.

وقال فلامرز، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أعداد المسجلين على مبادرة ريادة بلغت 326665"، مبيناً أن "التدريب أغلق مطلع شهر أيار الحالي".

وأوضح، أن "نحو 149484 من المتقدمين من فئة الطلاب، حيث تم تنفيذ 1222 دورة بمشاركة 25 ألفاً ونجاح نحو 12186"، مشيرا الى "إطلاق قرابة 1500 قرض".

وأضاف، أنه "تم تقديم مقترح الى قناة العراقية بإنتاج برنامج أسبوعي أو نصف شهري استثماري للمشاريع الريادية"، داعياً "القنوات الفضائية الى زيارة مراكز التدريب المنتشرة".

وتابع، أن "المبادرة ستخلق مجتمعاً ريادياً مليئاً بالنشاطات".