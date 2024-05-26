العراق يترأس الدورة 60 لاجتماع مجلس وزراء الصحة العرب

2024-05-26 17:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الأحد، أن العراق سيترأس الدورة الـ 60 لاجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، فيما أشار الى أن اجتماع المكتب التنفيذي صادق على 23 قراراً.

وقال الحسناوي في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب انتهى قبل قليل، وصادق على 23 قراراً لرفعها الى مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الـ 60، الذي سينعقد مساء اليوم في جنيف"، مبيناً أن "العراق سيترأس هذه الجلسة".

وأضاف أنه "تمت مناقشة جملة من البنود أبرزها هو ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في غزة"، لافتاً الى أنه "تم بحث الجهود العربية ومناشدة منظمة الصحة العالمية وباقي المنظمات العالمية لتقديم المساعدات والتسهيلات للفلسطينيين وإعادة النظام الصحي في غزة والذي انهار بشكل كامل".