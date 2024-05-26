نيجيرفان بارزاني: البيئة مناسبة للاستثمار القطري في العراق والاقليم

2024-05-26 17:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد بن حسن الحمادي.

وقالت رئاسة الإقليم، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن اللقاء حضره سفير قطر لدى العراق والقنصل العام لدولة قطر في أربيل، مبينا أن الجانبين أكدا على تطوير علاقات قطر مع العراق وإقليم كوردستان، كما جرى الحديث عن فرص الاستثمار القطري في العراق والإقليم.

وأكد الوفد القطري ثقته في العراق وإقليم كوردستان، ورغبته في تطوير العلاقات في المجالين الاقتصادي والتجاري الذي تفتتحه قطر في أربيل.

كما أبدى الوفد استعداده للاستثمار في مجالات الطاقة والسياحة والزراعة والتعليم والصحة والعديد من المجالات الأخرى.

وهنأ بارزاني الوفد القطري بافتتاح القنصلية العامة في إقليم كوردستان، وأكد أن البيئة مناسبة للاستثمار القطري في العراق وإقليم كوردستان ، خاصة في مشاريع البنية التحتية.

كما أعرب عن امتنانه لدعم دولة قطر ومساعدتها للعراق وإقليم كوردستان، مشيرا إلى أن العراق وإقليم كوردستان لديهما العديد من الشراكات مع قطر.

كما جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.