2024-05-26 17:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت السعودية الأحد تسمية سفير جديد لدى سوريا بعد أكثر من عام على استئناف العلاقات بين البلدين، وهو الأول للمملكة في دمشق بعد قطيعة استمرت لأكثر من عقد إثر اندلاع النزاع الدامي في هذا البلد. وأوردت وكالة الأنباء السعودية الأحد، في بيان، أنّ الرياض عيّنت السفير فيصل بن سعود المجفل… سفيرًا للمملكة العر بية السعودية لدى الجمهورية العربية السورية. وأعلنت السعودية في أيار/مايو 2023، استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا، في مؤشر دل على إنهاء القطيعة التي بدأت بإغلاق السفارة في 2012. وحضر الرئيس السوري بشار الأسد القمة العربية في الرياض في الشهر عينه لأول مرة بعد غياب استمرّ 13