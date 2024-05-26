إعصار يتسبب بفرار أكثر من مئة الف شخص في بنغلادش

2024-05-26 17:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

غادر أكثر من 115 ألفا من سكان بنغلادش قراهم الساحلية الأحد بحثا عن ملاجىء خرسانية ترقبا لوصول إعصار شديد إلى اليابسة. وقال مسؤول الأرصاد الجوية محمد أبو الكلام مالك في تصريح لوسائل الاعلام إن الإعصار قد يتسبب في عاصفة يصل ارتفاعها إلى 12 قدما (أربعة أمتار) فوق المد الفلكي الطبيعي، وهو ما قد يكون خطيرا". ورفعت السلطات إشارة الخطر إلى أعلى مستوياتها، وحذرت الصيادين من النزول إلى البحر، وأصدرت أمر إخلاء لأولئك الموجودين في المناطق المعرضة للخطر. وأعلنت الشرطة مع فرار السكان غرق عبارة مكتظة تقل أكثر من 50 راكبا - أي ضعف طاقتها - بعد أن غمرتها المياه الهائجة