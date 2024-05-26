البرلمان يرسل مشروع قانون العطل الرسمية الى رئاسة الجمهورية

2024-05-26 17:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، (26 ايار 2024)، مشروع قانون العطل الرسمية الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.

وتلقت "بغداد اليوم"، نسخة من كتاب أمانة مجلس النواب الى ديوان رئاسة الجمهورية.

وأمام الرئاسة 15 يوماً للمصادقة على القانون، وسيكون سارياً حتى في حالة عدم مصادقة الرئيس عليه خلال المدة المذكورة التي نص عليها الدستور العراقي.

وكان مجلس النواب، صوت على قانون العطل الرسمية في 23 من الشهر الجاري، واثار جدلاً سياسيا وشعبياً بعد تضمينه عطلة "يوم الغدير".



