2024-05-26 17:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أرسل مجلس النواب، اليوم الأحد، قانون العطل الرسمية الذي يتضمن جعل عيد الغدير عطلة رسمية، إلى رئاسة الجمهورية من أجل المصادقة عليه. وتضمنت وثيقة صادرة عن البرلمان، اطلعت عليها منصة “إيشان”، أنه “استناداً إلى المادة ٧٣ البند ثالثاً من الدستور، نرسل إليكم (قانون العطلات الرسمية)، والمصوت عليه بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٤، من الفصل […]

ظهرت المقالة البرلمان يرسل قانون العطل الرسمية إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه أولاً على ايشان.