2024-05-26 17:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّن ملاكاتها في مُحافظة ميسان، من الإيقاع بمدير البطاقة الوطنيَّة في قضاء الكحلاء مُتلبّساً بجريمة الرشوة. الهيئة ذكرت في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “العمليَّة التي نُفِّذَتْ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتمكُّن فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة ميسان من الإيقاع بضابطٍ يحمل رتبة عقيد، وضبطه مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة”. […]

ظهرت المقالة النزاهة تضبط مدير البطاقة الوطنية في الكحلاء “متلبساً” بالرشوة لقاء تسيير معاملة مواطن أولاً على ايشان.