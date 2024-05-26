2024-05-26 17:36:07 - المصدر: منصة إيشان

تفيد أغلبية التوقعات بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عائدٌ إلى العمل السياسي بعد فترة العزلة الإجبارية، رفقة فريقه النيابي المستقيل، بعد نحو عامين على اختياره ترك السياسة احتجاجاً على منعه من تشكيل الحكومة عقب فوزه بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 (حصل الصدر على 73 مقعداً في البرلمان). ويعود الصدر هذه […]

ظهرت المقالة عودة الإبن الغاضب.. الصدر وخيارات الانتخابات: القحّي أولاً أولاً على ايشان.