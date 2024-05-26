المندلاوي يشارك في جلسة العمل الأولى للمؤتمر (٣٦) للاتحاد البرلماني العربي

2024-05-26 18:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعشارك رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليم الأحد، في جلسة العمل الأولى للمؤتمر الـ (٣٦) للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في الجزائر، بحضور رئيس الاتحاد إبراهيم بو غالي، ورؤساء البرلمانات والوفد المشاركة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رؤساء البرلمانات والمجالس والوفود العربية المشاركة، قدموا شكرهم للمندلاوي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي السابق، على جهوده الكبيرة التي بذلها خلال فترة رئاسة العراق للاتحاد وفي ظل ظروف صعبة واستثنائية كانت تمر بها المنطقة".وأضاف، أنه "جرى خلال الجلسة، إقرار جدول الأعمال، وتقديم تقارير الرئيس والأمين العام، وتقارير الدورات (٣٢، ٣٣، ٣٤) للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي للمصادقة عليها، إضافة إلى كلمات رؤساء البرلمانات والمجالس والوفود".