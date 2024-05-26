2024-05-26 18:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يتجدد كلاسيكو العراق بين الزوراء والقوة الجوية، غداً الإثنين، (27 ايار 2024) ضمن منافسات الجولة 31 من دوري نجوم العراق، في اهتمام كبير وتنظيم عالي للاتحاد العراقي لكرة القدم.

وتقام المباراة على ملعب المدينة بغداد في الساعة الثامنة مساء الغد ويديرها طاقم تحكيمي إماراتي.

ويرى رزاق فرحان المدرب المساعد بالجهاز الفني للقوة الجوية، أن المباريات الجماهيرية لا تخضع للمنطق، مشددًا على أنهم سيسعون لتقديم مباراة مميزة أمام الزوراء، لإثبات أحقيتهم في المنافسة على اللقب.

وقال رزاق فرحان، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد (26 ايار 2024)، بمقر الاتحاد العراقي لكرة القدم: "لقاء مهم وله خصوصية والفوز سيكون أمرًا جيدًا لنا، لكن المباريات الجماهيرية عادة لا تخضع للمنطق".

وأضاف: "إذا كان الزوراء لا يعيش وضعاً طبيعيًا حالياً، لكنه يقدم حالياً مستويات جيدة، وسنسعى لتقديم صورة مميزة خلال المباراة لتثبت أحقيتنا في المنافسة على اللقب بل والفوز به، لاسيما أن الفريق استعاد وضعه الطبيعي خلال المباريات الماضية".

من جانبه قال سعد ناطق لاعب القوة الجوية خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي ذاته، إنهم استعدوا بشكل مميز للقاء، مضيفًا: "لا نشكو الغيابات التي من الممكن أن تؤثر على وضع فريقنا، وسنسعى لتقديم مستوى يليق بالكرة العراقية، لاسيما أن قطبيها سيتباريان في مناسبة مهمة".

وأتم ناطق تصريحاته بالتنويه بأن الجميع يجمع على أن النسخة الجارية من الدوري مختلفة بصورة جذرية عن سابقاتها، لذلك لا بد أن يظهروا بالمستوى الذي يعكس مكانة الكرة العراقية وسمعتها وتاريخ الناديين الكبير.

في المقابل قال المدربُ المساعد لفريق الزوراء حسين عبد الواحد إن مباراة الغد تحمل طابعاً خاصا، إذ يسعى الجميعُ لتقديم ما يليق بحجم المباراة ومناسبتها المهمة .

وأضاف: إن الفريق سيفتقدُ خدماتَ اللاعبين حسام كاظم، وعلاء عباس الذي عادَ يوم أمس لتدريبات الفريق. مبيناً: إن المباراة نعدها مهمةً للبقاء على قيد المنافسة، والدفع بطموحاتنا نحو المراكز المتقدمة .

وأشار إلى: إن التحضيراتَ التي أجريناها توازي حجمَ المباراة، ونسعى لإفراحِ جماهيرنا التي ستشكل دافعاً قوياً لتحقيق الهدف .

من جهته، أكد لاعبُ فريق الزوراء محمد علي عبود: إن كل لاعبٍ يتمنى أن يكونَ حاضرا في هكذا مبارياتٍ والتي طالما ما تكون بابا لولوج المنتخباتِ الوطنيّة نظراً لمتابعتها الكبيرة من قبل الجميع إعلامياً وجماهيريا

وأضاف: إن مثل هكذا مباريات لا تحتاج إلى تحفيزٍ كبير إذ أن حضور الجماهير والدعم الإعلامي يشكلان أهميةً قصوى لنا في سبيل تقديم ما يليق بسمعتنا كلاعبين، فضلاً على سمعة الناديين الكبيرين.

ويدخل القوة الجوية المباراة وفي رصيده 66 نقطة يحتل بها المركز الثاني وتتبقى له مباراتين، بينما يتصدر الشرطة المسابقة برصيد 70 نقطة.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق الزوراء المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 57 نقطة.