حلم البريميرليغ.. ويمبلي يستضيف "أغلى مباراة في العالم"

2024-05-26 18:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

يستضيف ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة لندن، المباراة السنوية "الأغلى" في كرة القدم، مساء اليوم الأحد، (26 ايار 2024) وهي نهائي التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وسيواجه نادي ليدز يونايتد غريمه ساوثهامبتن، مساء الأحد، في صراع للحصول على المقعد الثالث، الأخير، لفرق دوري الدرجة الأولى المتأهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم ليدز مقعده في النهائي بعد انتصاره بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين على نوريتش سيتي، ليضرب موعدا مع ساوثهامبتن، الذي أقصى ويست بروميتش ألبيون بنتيجة 3-1.

لماذا هي المباراة الأغلى في العالم؟

يمكن أن تبلغ عوائد الفريق الفائز نحو 220 مليون دولار في حال التأهل، بالإضافة إلى 155 مليون دولار أخرى في حال الصمود، والبقاء بين الكبار بعد أول موسم في البريميرليغ.

وتعني هذه المكافآت السخية أن هذه المباراة هي الأغلى في كرة القدم، حيث يصل الفارق بين الفوز والخسارة لمئات الملايين من الدولارات.

يشار إلى أن الفارق بين قيمة الفوز والخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا لا يبلغ سوى 8 ملايين دولار، من قيمة المكافأة، وهي المباراة التي ستقام يوم 1 يونيو حزيران المقبل في ويمبلي أيضا، بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.

وسبق لفريقي ليستر سيتي وإبسويتش تاون التأهل للبريمييرليغ مباشرة بعد حصولهما على المركزين الأول والثاني في الدوري على التوالي، فيما سيتواجه ليدز وساوثهامبتن على البطاقة الثالثة والأخيرة اليوم الأحد.