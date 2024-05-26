النفط تعلن استكمال وافتتاح 3 مشاريع كبيرة لاستثمار الغاز خلال العام الحالي

2024-05-26 18:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة النفط، الأحد، الوصول إلى استثمار واستغلال 62 من الغاز المنتج في العراق، وفيما بينت أن عام 2028 سيشهد إنهاء حرق الغاز المصاحب، أشارت الى كمية الغاز المستثمر من الإنتاج اليومي. وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز في الوزارة عزت صابر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سيمنز وشلمنيجر ووزارة النفط للاستثمار المعجل في الغاز المصاحب الذي يحترق، مبينا انه بعد المذكرة سوف تأتي مرحلة العرض التجاري والمالي والفني لهذه الشركة وتحديد الحقول التي تحرق بالغاز. وأضاف، أن ذلك يهدف الى الاستعجال بالاستثمار الغاز المصاحب وتقليل حرقه في أقرب وقت ممكن، مشيرا الى أنه قبل أيام قليلة وصلنا الى استثمار واستغلال 62 بالمئة من كمية الغاز المنتج في العراق. وأكد أن نسبة استثمار الغاز قبل خمس سنوات كانت بنسبة 50 بالمئة واليوم وصلنا الى 62 بالمئة من استثمار جميع الغاز الذي يحرق، لافتا الى أن العام الحالي سيشهد إكمال وافتتاح ثلاثة مشاريع كبيرة في استثمار الغاز. وبين ان أحد هذه المشاريع هو مشروع حقل الحلفاية والذي يتم فيه استثمار 300 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، إضافة الى مشروع ذي قار والناصرية والغراف الذي يتم فيه استثمار 50 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، ومشروع حقل الفيحاء، لافتا الى ان هذه السنة ستكون سنة إنجازات بالنسبة لاستثمار الغاز المصاحب. وذكر أنه بحسب برنامج الحكومة والتوقيت الزمني واستراتيجية وزارة النفط، سوف ينتهي حرق الغاز في عام 2028 والعراق وقع على اتفاقية باريس التي تلزم الدول المنضوية فيها بالوصول لهدف إيقاف الحرق في عام 2030 ، موضحا أن هناك مشاريع الجولة الخامسة الغازية ومشاريع الجولة الخامسة الملحق والجولة السادسة التي ستتضمن مشاريع ورقعا استكشافية غازية في 2028 وفي 2030. وأوضح أن الإنتاج اليومي للغاز حالياً يصل إلى 3 آلاف مليون قدم مكعب قياسي باليوم، ويتم استغلالها في محطات توليد الطاقة الكهربائية والبعض الآخر يوجع الى منشآت صناعية ومشاريع زراعية.