مقتل 16 مدنيا في ضربة روسية على متجر في خاركيف الأوكرانية

2024-05-26 18:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن الحاكم الإقليمي لمدينة خاركيف الأوكرانية أوليغ سينيغوبوف، اليوم الأحد، مقتل 16 وإصابة 43 شخصا، اثر هجوم صاروخي روسي على متجر داخل المدينة. فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن الجثث تحت الأنقاض المتفحّمة. واستهدفت الضربات الروسية متجر "إيبيتسنتر" السبت وأدت إلى اندلاع حريق هائل جعل من الصعب التعرف على جثث الضحايا. وأفادت الشرطة بأنه تم التعرّف على هويات ستة من القتلى بينهم فتاة تبلغ 12 عاما كانت تزور المدينة، فيما ما زال عدد من الأشخاص مسجّلين كمفقودين، فيم طلبت الشرطة من الأقارب تقديم عيّنات الحمض النووي للمساعدة في التعرّف على الجثث داخل المتجر المدمّر شمال شرق المدينة.