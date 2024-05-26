مقتل ثلاثة أشخاص بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان

2024-05-26 18:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

قتل ثلاثة أشخاص اليوم الأحد، في ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام ومصدر مقرّب من حزب الله. وأوردت الوكالة الوطنية الرسمية بأن "مسيرة اسرائيلية" شنّت غارة "على دراجة نارية في احد شوارع بلدة عيتا الشعب"، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين. وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، أنها استهدفت اثنين من عناصر حزب الله اللبناني بينما كانا ينشطان في منطقة عيتا الشعب. وفي وقت سابق الأحد، شنّت مسيّرة اسرائيلية، وفق الوكالة، غارة على بلدة الناقورة "استهدفت دراجة نارية وأسفرت عن وقوع اصابات". ونعى حزب الله في بيان لاحقا أحد عناصره، في وقت أكد مصدر