وزارة النفط تكشف عن موعد انهاء حرق الغاز المصاحب

2024-05-26 19:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

حددت وزارة النفط عام 2028 كموعد لإنهاء حرق الغاز المصاحب بصورة كلية، مؤكدة الوصول الى استثمار واستغلال 62% من الغاز المنتج في العراق. وذكر وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر في تصريح صحفي، إنه "تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سيمنز وشلمنيجر ووزارة النفط للاستثمار المعجل في الغاز المصاحب الذي يحترق". وأضاف، تهدف المذكرة الى الاستعجال بإستثمار الغاز المصاحب وتقليل حرقه في أقرب وقت ممكن"، مشيرا الى أنه "قبل أيام قليلة وصلنا الى استثمار واستغلال 62 بالمئة من كمية الغاز المنتج في العراق". وأوضح، ان "نسبة استثمار الغاز قبل خمس سنوات كانت 50 بالمئة واليوم وصلنا الى 62 بالمئة من