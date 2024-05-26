قطر للطاقة تزود كوك للأسمدة الأميركية باليوريا لمدة 15 عاما

2024-05-26 19:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد لتوريد اليوريا لشركة كوك للأسمدة، وهي إحدى الشركات المتخصصة في مجال إنتاج وتوريد الأسمدة في الولايات المتحدة الأميركية، بحسب بيان الأحد. وتنص اتفاقية التوريد، التي تبلغ مدتها 15 عاما وتدخل حيز التنفيذ في يوليو 2024، على توريد ما يصل إلى 0.74 مليون طن سنويا من اليوريا إلى شركة كوك للأسمدة. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم توريد اليوريا ذات المنشأ القطري إلى القطاعات الزراعية في الولايات المتحدة والأسواق الدولية الأخرى. وبهذا الخصوص قال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن توقيع الاتفاقية يعزز علاقتنا الطويلة مع شركة كو وأضاف تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في دعم التآزر والتعاون بيننا وفي زيادة النمو والقيمة المتبادلة لكلا الطرفين. من جانبه، قال مارك لويترس، نائب رئيس شركة صناعات كوك ورئيس شركة كوك للأسمدة: لقد كانت قطر للطاقة شريكا مهما لشركة كوك للأسمدة لأكثر من عقد من الزمن، ويسعدنا تعزيز علاقتنا ذات المنفعة المتبادلة لسنوات قادمة. تتوافق هذه الاتفاقية مع رؤية شركة كوك للأسمدة طويلة المدى، وتمثل فرصة قيمة لخدمة عملائنا بشكل أفضل. وتجدر الإشارة إلى أن شركة كوك للأسمدة أحدى الشركات التابعة لشركة صناعات كوك، تمتلك مصانع أسمدة في أمريكا الشمالية وترينيداد وتوباغو والمغرب، ومرافق توزيع في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل وأستراليا وأسواق دولية أخرى. يذكر أن دولة قطر هي ثاني أكبر مصدر عالمي لليوريا، حيث تعد شركة قطر للأسمدة قافكو التابعة لقطر للطاقة أكبر منتج متكامل لليوريا والأمونيا من موقع واحد في العالم، بحسب البيان.