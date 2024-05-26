وزير العمل يوجه بنقل تخصيصات 37 ألف مستفيد من الحماية لتعيينهم بصفة عقد

2024-05-26 19:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، الأحد، بنقل تخصيصات أكثر من 37 ألفاً من مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى وزارة الداخلية لتعيينهم بصفة عقد. وذكر بيان لوزارة العمل، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي وجه بنقل تخصيصات الإعانة لأكثر من 37 ألفاً من مستفيدي الحماية الاجتماعية الى وزارة الداخلية لتعيينهم بصفة عقد في سلك الشرطة، جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة الداخلية الفريق عبدالحليم فاهم الفرهود. من جانبه، قال رئيس الهيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي: إن الهيئة باشرت بمقاطعة بيانات 37200 مستفيدا لبيان من هم في سن العمل لغرض اكمال رفع قيود الاعانة الى وزارة الداخلية لتثبيتهم على الملاك بصفة عقد عند اقرار موازنة 2024. ولفت إلى، أن هذا الاجراء يأتي وفقا لما نص عليه قانون رقم 11 لسنة 2014 بشأن توفير فرص العمل للقادرين على العمل من فئة العاطلين.