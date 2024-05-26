الطلبة يفوز على الحدود والتعادل السلبي يحسم مواجهة نوروز ونفط ميسان

2024-05-26 19:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق فريق الطلبة فوزا مهما على نظيره الحدود بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الجولة 31 من دوري النجوم الكروي.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية ( واع)، أن " فريق الطلبة تقدم بالهدف الاول بواسطة اللاعب محمد جواد في الدقيقة (60) ، فيما عزز اللاعب مهدي كامل من تقدم الطلبة بهدف ثان في الدقيقة (72) ".وأضاف، أن " اللاعب إبراهيم غازي قلص الفارق بتسجيله هدف من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع".وأسفرت مباراة فريق نوروز مع نفط ميسان بالتعادل السلبي من دون أهداف .