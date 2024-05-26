اخبار العراق الان

الرئيسيةواعاخبار العراق الرياضية › الطلبة يفوز على الحدود والتعادل السلبي يحسم مواجهة نوروز ونفط ميسان

الطلبة يفوز على الحدود والتعادل السلبي يحسم مواجهة نوروز ونفط ميسان

الطلبة يفوز على الحدود والتعادل السلبي يحسم مواجهة نوروز ونفط ميسان
الطلبة يفوز على الحدود والتعادل السلبي يحسم مواجهة نوروز ونفط ميسان
2024-05-26 19:12:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
حقق فريق الطلبة فوزا مهما على نظيره الحدود بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الجولة 31 من دوري النجوم الكروي.
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية ( واع)، أن " فريق الطلبة تقدم بالهدف الاول بواسطة اللاعب محمد جواد في الدقيقة (60) ، فيما عزز اللاعب مهدي كامل من تقدم الطلبة بهدف ثان في الدقيقة (72) ".
وأضاف، أن " اللاعب إبراهيم غازي قلص الفارق بتسجيله هدف من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع".
وأسفرت مباراة فريق نوروز مع نفط ميسان بالتعادل السلبي من دون أهداف .

واصل المتابعة على واع