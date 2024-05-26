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نتائج مباريات اليوم في دوري الكرة الممتاز

نتائج مباريات اليوم في دوري الكرة الممتاز
نتائج مباريات اليوم في دوري الكرة الممتاز
2024-05-26 19:12:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
جرت اليوم الأحد، العديد من  المباريات المثيرة لحساب دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي (2023-2024).
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن " فريق الاتصالات حقق فوزا كبيرا على نظيرة الشرقاط بستة اهداف مقابل هدف واحد ، بينما  تمكن فريق الفهد من الفوز  على ميسان بثلاثية نظيفة".
وأضاف، أن " فريق عفك  تغلب على الگرمة  بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، فيما  فاز نادي الحسين على مصافي الجنوب بهدفين مقابل هدف واحد ".
وبين أن " آخر المباريات أسفرت عن تعادل فريق البيشمرگة مع الناصرية بهدف لكل منهما".

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