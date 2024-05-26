نتائج مباريات اليوم في دوري الكرة الممتاز

2024-05-26 19:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعجرت اليوم الأحد، العديد من المباريات المثيرة لحساب دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن " فريق الاتصالات حقق فوزا كبيرا على نظيرة الشرقاط بستة اهداف مقابل هدف واحد ، بينما تمكن فريق الفهد من الفوز على ميسان بثلاثية نظيفة".وأضاف، أن " فريق عفك تغلب على الگرمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، فيما فاز نادي الحسين على مصافي الجنوب بهدفين مقابل هدف واحد ".وبين أن " آخر المباريات أسفرت عن تعادل فريق البيشمرگة مع الناصرية بهدف لكل منهما".