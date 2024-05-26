فوز الطلبة على الحدود وتعادل نوروز مع نفط ميسان في دوري نجوم العراق

2024-05-26 19:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق الطلبة، يوم الأحد، على ضيفه فريق الحدود بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 31 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة الرابعة عصرا على ملعب الساحر احمد راضي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل الطلبة هدفه محمد جواد هدف الطلبة الاول في الدقيقة 60، وفي الدقيقة 77 اضافة مهدي كامل الهدف الثاني، وقلص الحدود النتيجة بتسجيل اللاعب ابراهيم غازي هدف جاء من ركلة جزاء عند الدقيقة 90+5.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من سالم عامر حكما وسطاً، واكرم علي مساعدا أولا، ومصطفى نهاد مساعدا ثانٍ، وحيدر عدوان حكما رابعا، ومهند قاسم حكم "فار".

ورفع الطلبة رصيده للنقطة 41 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 42 بالمركز الثامن.

وفي مباراة ثانية جرت ضمن الجولة ذاتها تعادل فريق نوروز مع ضيفه فريق نفط ميسان من دون أهداف.

وجرت المباراة على ملعب السليمانية في نفس التوقيت.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من حامد طالب حكما وسطا، وكرار عباس مساعدا أولا، وامير ناجح مساعدا ثانٍ، واياد زاحم حكما رابعا، ويوسف سعيد حكم "فار".

وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده للنقطة 45 بالمركز السابع، ورفع نفط ميسان رصيده للنقطة 39 بالمركز الحادي عشر.