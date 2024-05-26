تفاصيل تحويل 37 ألف مشمول بالرعاية إلى عقود في الداخلية

2024-05-26 19:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أوضح النائب نايف الشمري، اليوم الاحد (26 ايار 2024)، تفاصيل تحويل اكثر من 37 الف شخص من المشمولين بالإعانة الاجتماعية، الى عقود في وزارة الداخلية.

وقال الشمري في توضيح تابعته "بغداد اليوم"، انه "بخصوص الذين سيتـم تحـويلهم من المشـمولين بالرعايـة الى عـقـود عـلى وزارة الداخليــة، حيث سيتم شمول احد أفراد الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية ضمن عقـود وزارة الداخليـة، مـن الاعمار الشابة، فـي حالة كان رب الأسرة كبيـر بالعمر".

وبين انه "سيتـم تحـديد ضـوابط وتعليـمات من قـبل وزارة الـداخليـة، فيـما يخـص الفـئات العـمرية المطـلوبة والإعداد لكـل محـافظة"، مشيرا الى انه "سيـدخل الموضوع حيز التنفيذ بعـد إقرار مـوزانة 2024".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت وزارة العمل المباشرة بنقل تخصيص 37.200 شخص من المشمولين بالاعانة الاجتماعية لتحويلهم الى عقود على وزارة الداخلية عند اقرار موازنة 2024.

وتتضمن الموازنة الثلاثية سنويًا عقود لوزارة الداخلية تبلغ اكثر من 37 الف عقد، فيما كشف وزير الداخلية مطلع العام الجاري عن تخصيص عقود هذا العام في وزارة الداخلية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية حصرا لغرض الاستفادة من طاقاتهم، حيث يتسلمون 275 الف دينار في وزارة العمل، لكنهم سيتسلمون 500 الف دينار من وزارة الداخلية بعد تحويلهم الى عقود.