2024-05-26 19:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد وزير الخارجية الايراني بالوكالة، علي باقري كني، أن طهران مستمرة بسياسة “الميدان والدبلوماسية” في تعاملها مع دول العالم. وقال كني في تصريح للصحفيين: “نحن سنواصل سياسة حسن الجوار الستراتيجية في ايران، لكونها تشكل ضرورة من اجل تعزيز الاستقرار والامن الاقليميين، وايضا في سياق توسيع التعاون الاقتصادي وتعامل ايران الشامل”. وأعرب وزير الخارجية الايراني بالوكالة، […]

ظهرت المقالة إيران: مستمرون بسياسة الميدان والدبلوماسية في تعاملنا مع العالم أولاً على ايشان.