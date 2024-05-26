دهوك.. مركز دفاع مدني يستعد لموسم الحصاد بخطة لمكافحة الحرائق

2024-05-26 19:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وضع مركز للدفاع المدني في دهوك، يوم الأحد، خطة لمكافحة الحرائق في الحقول الزراعية استعداداً لموسم حصاد محصوليّ القمح والشعير.

وقال مدير مركز الدفاع المدني في قضاء بردرش شرقي دهوك، العقيد هشيار عبد الله، لوكالة شفق نيوز، إنه تم تشكيل 8 فرق مجهزة بكامل مستلزمات إخماد الحرائق ونشرها في المناطق الزراعية استعداداً لمواجهة أي حريق.

ودعا عبد الله أهالي القضاء وخاصة الفلاحين إلى اتباع التعليمات الصادرة عن المركز والتي تتضمن عدة نقاط، أهمها عدم رمي أعقاب السجائر داخل المناطق المزروعة، ولا إلقاء القناني الزجاجية، وكذلك الامتناع عن إشعال النيران بالقرب من المزارع.

ويشتهر قضاء بردرش بالزراعة حيث فيه آلاف الدوانم المزروعة بمحاصيل القمح والشعير، بالإضافة إلى القطن والبطاطا.