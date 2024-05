2024-05-26 19:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: محافظ ذي قار يستحصل موافقة السوداني على استثناء مشاريع الطرق الريفية من تعليمات وزارة التخطيط

The post محافظ ذي قار يستحصل موافقة السوداني على استثناء مشاريع الطرق الريفية من تعليمات وزارة التخطيط appeared first on شبكة اخبار الناصرية.