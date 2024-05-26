في 8 ايام.. الشرطة الاتحادية تعتقل 805 مطلوبين في تسع محافظات

2024-05-26 20:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، يوم الأحد، عن حصيلة واجباتها للفترة من 18-5 ولغاية 25-5 / 2024، في تسع محافظات أسفرت عن القبض على 805 متهمين بالإرهاب وترويج المخدرات مطلوبين بمواد قانونية أخرى.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قطعات الشرطة الاتحادية في بغداد وكركوك وسامراء وكربلاء والبصرة وذي قار وميسان وواسط وديالى نفذت عمليات عسكرية وأمنية حققت نتائج مثمرة في مختلف قواطع المسؤولية

إذ أسفرت عن:

1- القبض على (7) مطلوب وفق المادة 4 إرهاب

2- القبض على (12) متهما بترويج وتعاطي المواد المخدرة

3- القبض على (786) مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة

4- ضبط أكثر من (405) غرام من مادة الكرستال المخدرة

5- ضبط (65) قطعة سلاح مختلفة الانواع غير مرخصة و(4150) اطلاقة من العتاد الخفيف والمتوسط

6- ضبط (1486) عجلات ودراجات نارية مخالفة ولا تحمل أوراق ثبوتية

7- رفع وإتلاف (10) عبوات ناسفة ومساطر تفجير

8- رفع وإتلاف (86) قنابر هاون مختلفة الانواع

9- رفع واتلاف (14) مقذوفات حربية

10- رفع وإتلاف ( 10) صاروخ قاذفة RBG7

11- رفع (21) رمانة يدوية

12- تأمين الحماية لقوافل حجاج بيت الله الحرام ومتابعة الخدمات المقدمة لهم من نقطة انطلاقهم الى مغادرتهم أرض الوطن عبر منفذ عرعر الحدودي .

13- استمرار تنظيم الحملات التوعوية والتثقيفية على المواطنين والمقاتلين بخصوص أفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتأثيرها على الفرد والمجتمع".

من جانبها أعلنت قوات الحدود عن إلقاء القبض على (4) متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في البصرة.

وقالت قيادة قوات الحدود في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "ضمن جهود قيادة قوات الحدود في منع إدخال المخدرات، وبعمليات منفصلة، تمكنت مفارز شرطة جمارك الشلامجة التابع لمديرية شرطة جمارك المنطقة الرابعة من ضبط (4) مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة بينهم مسافر أجنبي بحوزته (780) غم من مادة ( الكرستال) المخدرة، حيث تم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات الى القضاء".