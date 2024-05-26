تسويق الحنطة.. زراعة الأنبار تتوقع إنتاج أكثر من 500 ألف طن

2024-05-26 20:24:02 - المصدر: واع

الأنبار- واع- أحمد الدليميتوقعت مديرية زراعة الأنبار، اليوم الأحد، تسويق أكثر من 500 ألف طن من محصول الحنطة للموسم الحالي، مبينة أن الكميات التي وصلت إلى صوامع المحافظة تجاوزت 250 ألف طن حتى الآن.وقال مدير المديرية وكالة خالد خلف عواد الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "بدأنا موسم الحصاد لعام 2023-2024 بخطة وزارة الزراعة على مساحة 572 ألف دونم لمحافظة الأنبار مقسمة على 23 شعبة بدءاً من قضاء الكرمة وصولاً إلى القائم، وباشرنا بحملة الحصاد لهذا الموسم يوم 25 نيسان الماضي، وهذا الموسم يختلف عن المواسم السابقة من خلال توجه الأخوة المزارعين والفلاحين لتسويق جميع كميات محصولهم الى السايلوات المتواجدة في محافظة الأنبار".وأضاف الجابري، أن "الكميات المسوقة حتى الآن تبشر بخير، إذ تسلمنا بحدود 250 ألف طن حتى الآن بعد إكمال نحو 40% من عملية التسويق، ونتوقع أن يتراوح الإنتاج الكلي ما بين 500-600 ألف طن هذا العام".