فريق التواصل الحكومي يؤكد على ايجاد آلية للتعاون مع الفرق التطوعية لدعم الاسر الفقيرة

2024-05-26 20:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد فريق التواصل الحكومي، اليوم الاحد، على إيجاد آلية للتعاون مع الفرق التطوعية لدعم الاسر الفقيرة.وقال فريق التواصل الحكومي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "الفريق بحث مع ممثلي عدد من الفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني التعاون المشترك لدعم الاسر الفقيرة والفئات الهشة".وأضاف أن "فريق التواصل الحكومي عقد برئاسة عمار منعم اجتماعا مشتركا مع ممثلي عدد من الفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة بالمجال الإنساني".وأكد منعم، بحسب البيان، أن "الاجتماع ناقش إيجاد آلية للتعاون المشترك بين فريق التواصل والفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني خدمة للفقراء".وأشار البيان الى أنه "جرى خلال الاجتماع تبادلا للعديد من الأفكار والرؤى عن وضع آلية للتعاون المشترك وإمكانية التنسيق ومساهمة تلك الفرق والمنظمات في دعم حملات فريق التواصل الحكومي الإنسانية والخدمية، وخاصة حملتي (بين أهلنا، ومدرستي اجمل) فضلا عن الحملات والمبادرات المستقبلية، إضافة الى تقديم الدعم المشترك للأسر الفقيرة والفئات الهشة من المجتمع".