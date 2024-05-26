أربيل يعود بثلاث نقاط ثمينة إلى الديار في دوري نجوم العراق

2024-05-26 20:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق أربيل على مضيفه أمانة بغداد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري نجوم العراق.

وجرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد عند الساعة السادسة عصراً وانتهت لصالح أربيل بنتيجة 3-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أربيل بهدف دون مقابل لأمانة بغداد، جاء الهدف عن طريق شيركو كريم في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني أضاف أربيل هدفه الثاني عن طريق محمد قاسم في الدقيقة 68، وعاد محمد قاسم ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لأربيل في الدقيقة 89، وقلص أمانة بغداد النتيجة في الدقيقة 90+2 عن طريق اللاعب أسهر علي.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من أحمد قاسم فاضل حكم وسط، ومحمود سمير مساعد أول، وبشار نوفل مساعد ثانٍ، وأمجد كامل حكم رابع، ومحمد طارق حكم "فار".

وبهذه النتيجة رفع أربيل رصيده للنقطة 31 بالمركز 14، وتجمد رصيد أمانة بغداد عند النقطة 22 بالمركز 19.