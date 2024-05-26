الأعرجي: العراق لن يسمح بأن تكون الأراضي العراقية منطلقا للجماعات الإرهابية

2024-05-26 20:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، موقف العراق الثابت بعدم السماح بأن تكون الأراضي العراقية منطلقا للجماعات الإرهابية والمحظورة.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأعرجي، استقبل بمكتبه السفير التركي في بغداد علي رضا غوناني"، لافتا الى أن "الأعرجي بحث مع السفير التركي، تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين واستمرار التعاون البناء في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".وأضاف، أن "اللقاء تناول مخرجات زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأخيرة إلى بغداد وأهمية متابعة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة".وأكد الأعرجي للسفير التركي وفقا للبيان، أن "موقف العراق الثابت بعدم السماح بأن تكون الأراضي العراقية منطلقا للجماعات الإرهابية والمحظورة التي تشكل خطراً على أمن البلدين والمنطقة".