السيد الحكيم يشدد على ضرورة إيقاف الحرب في غزة

2024-05-26 20:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعشدد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الأحد، على ضرورة إيقاف الحرب في غزة وتطبيق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تيار الحكمة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): أن "السيد الحكيم التقى سفير روسيا الاتحادية لدى العراق اليبروس كوتراشيف"، لافتا الى أن "اللقاء ناقش الشأن السياسي في العراق والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".وبين السيد الحكيم - بحسب البيان، "أهمية الاستقرار الحالي في العراق وأثره على أمن واستقرار المنطقة وضرورة العمل على تحويله إلى استقرار دائم"، مشيدا بـ "مواقف دولة روسيا الاتحادية في دعم قضايا المنطقة".وشدد على "ضرورة إيقاف الحرب في غزة وتطبيق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما يتعلق بوقف الحرب وإغاثة النازحين وإعمار المدينة".