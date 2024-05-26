2024-05-26 20:36:06 - المصدر: منصة إيشان

أكد مصدر مسؤول في مجلس النواب العراقي عدم اتخاذ رئاسة البرلمان أي إجراء قانوني بحق الأعضاء الذين تسببوا بالشجار والشغب الذي حصل خلال جلسة اختيار رئيس البرلمان، التي جرت يوم السبت الماضي، الذي عرف باسم “السبت السني” وأشار المصدر إلى تعمد رئيس المجلس بالإنابة “محسن المندلاوي” عدم فتح هذا الملف لتورطه بإطلاق “ألفاظ نابية” خلال […]

ظهرت المقالة رغم “الدماء والشتائم”.. البرلمان يتستر على “عركة” الجبوري والحلبوسي في “السبت السنيّ” أولاً على ايشان.