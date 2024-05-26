2024-05-26 20:36:06 - المصدر: منصة إيشان

أكد مطار دبلن، الأحد، بأن 12 شخصا كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية متجهة من الدوحة إلى أيرلندا أصيبوا خلال موجة من الاضطرابات الجوية، مضيفا أن الطائرة هبطت بسلام وفق ما كان مقررا. وأضاف المطار أن الرحلة “كيو آر017″، وهي تتبع طائرة من طراز “بوينغ 787 دريملاينر”، هبطت قبل الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت […]

ظهرت المقالة طائرة قطرية تتعرض لاضطرابات جوية: إصابات بين ١٢ شخصاً كانوا على متنها أولاً على ايشان.