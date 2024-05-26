2024-05-26 20:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تستهدف مجموعة سوفت بنك SoftBank ضخ استثمارات بقيمة تقرب من تسعة مليارات دولار سنوياً في الذكاء الاصطناعي من أجل صفقات أكبر تهدف إلى تسريع ما يمكن أن يكون تحولها الأكثر جذرية حتى الآن. ويؤمن المؤسس للشركة ماسايوشي سون بالذكاء الاصطناعي والحاجة إلى إعادة تشكيل الشركة في البحث عن الصفقات التي يمكن أن تدعم جوهرة التاج للمجموعة، وهي شركة تصميم الرقائق آرم Arm التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، والتي ارتفعت قيمتها منذ طرحها للاكتتاب العام في العام الماضي. تضاعف إنفاق SoftBank على الاستثمارات والالتزامات إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 8.9 مليار دولار في الأشهر الـ 12 التي تلت تصريح سون بأن الشركة مستعدة لشن هجوم مضاد. وقالت SoftBank إنها مستعدة للحفاظ على مبلغ الصفقة الضخمة المناسبة، أو حتى تجاوزه، بحسب صحيفة فايننشال تايمز. وقال المدير المالي للشركة، يوشيميتسو جوتو، للصحيفة: سنحافظ، من حيث المبدأ، على نفس الاتجاه من حيث وتيرة الأنشطة الاستثمارية. من الآن فصاعداً، نريد زيادة الاستثمارات في شركات الذكاء الاصطناعي. وأضاف: السبب وراء إبقاء ميزانيتنا العمومية عند مستوى آمن للغاية هو أننا نرغب في أن نكون مستعدين، ونود أن نتحلى بالمرونة إذا كان هناك أي شيء نرغب في المضي قدماً فيه. أسس سون SoftBank كشركة للإنترنت ذات النطاق العريض في بداية الأمر ثم تحولت إلى شركة شبكة الهاتف المحمول الخاضعة للتنظيم، حيث استحوذ على Vodafone Japan وS. ثم تحولت المجموعة بشكل جذري إلى شركة استثمارية عملاقة بدعم من السعودية والإمارات، مع الاستفادة أيضاً من استثمار ناجح في شركة علي بابا. ومن منطلق اعتقاده بأن الذكاء الاصطناعي سيكون مصدر النمو في المستقبل، يحاول الملياردير إعادة تشكيل SoftBank، وصناديق Vision التابعة لها، لتظل ذات صلة بما يعتبره المرحلة التالية للبشرية. عانت الشركة أيضاً في السنوات الأخيرة من بعض استثماراتها الكبرى، بما في ذلك نحو 14 مليار دولار في شركة WeWork قبل إفلاس الشركة الناشئة لتأجير المكاتب. تم تعزيز الميزانية العمومية للمجموعة منذ تلك اللحظات المظلمة، ويوم الأربعاء 22 مايو أيار، قامت وكالة التصنيف SP بترقية SoftBank مرة أخرى إلى B، وهي أعلى درجة غير استثمارية، مشيرة إلى تحسن في جودة الأصول. وتمنح هذه القوة المتزايدة قدرة SoftBank على إبرام صفقة واسعة النطاق، لكن جوتو قال إنه لن يسمح بتوسيع مواردها المالية في هذا المسعى.