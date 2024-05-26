عودة الحياة إلى موطن النوارس

2024-05-26 20:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

نُشرت يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024، مشاهد لنفوق عدد كبير من طيور النورس في بحيرة دوكان التابعة لإدارة رابرين.وقالت وزارة الزراعة العراقية، في بيان، إنه تم الإبلاغ عن عدة حالات لنفوق الطيور في بحيرة دوكان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد، وبعد فحص العينات في المعمل، تبين اصابتهم بفايروس أنفلونزا الطيور.واضافت الوزارة، أنه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق رش الأدوية المضادة للفيروسات وإتلاف الطيور النافقة، عادت الحياة إلى موطن النوارستصوير بعدسة، آري مصطفى- قناة8