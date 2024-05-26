البنك المركزي ينفي اصدار عملة من فئة (100) الف دينار

2024-05-26 20:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

نفى البنك المركزي العراقي اصدار عملة جديدة من فئة (100) الف دينار، مؤكدا عدم وجود نوايا لطبع فئات جديدة في الوقت الحالي. وذكر البنك المركزي في بيان، ان "ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من صورة لعملة نقدية جديدة فئة 100 ألف دينار هي عبارة عن صورة مزيفة، تحمل صورة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد". ودعا البنك المواطنين إلى "الحذر وعدم التعامل بها في حال طرحها البعض لغرض الاحتيال". وأكد البنك المركزي بحسب البيان على "عدم وجود نوايا لطباعة عملة جديدة في الوقت الحالي"، مشدداً على "اتخاذه الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمروجين لتلك العملة المزيفة". وكان البنك المركزي العراقي قد اصدر