الصحة: خطة شاملة لعلاج الجرحى والمصابين الفلسطينيين

2024-05-26 21:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الأحد، عن وضع خطة شاملة لعلاج الفلسطينيين القادمين مؤخراً إلى العراق من الجرحى المصابين بأمراض مزمنة في المستشفيات العراقية.وقال الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة وضعت خطة شاملة لعلاج الفلسطينيين القادمين للعراق، وهنالك جرحى يتم تقديم العلاج لهم ومصابون بأمراض مزمنة وأورام"، مبينا أنه "تم وضع خطة علاجية لكل مريض".وأضاف، أن "علاج الأورام يحتاج الى فترة معينة من الأدوية الكيمياوية البيولوجية وغيرها والعلاجات الأخرى الساندة نتيجة توقف عمل المشافي في قطاع غزة بسبب العدوان الصهيوني"، مشيرا إلى ان "هؤلاء انقطعوا عن العلاج وحالاتهم تحتاج الى متابعة مستمرة".وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال زيارته الجرحى الفلسطينيين الذي قدموا مؤخراً إلى بغداد أن مستشفيات العراق ومنشآته الطبية في خدمة أهلنا الفلسطينيين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى مساء أمس السبت، زيارة إلى الجرحى الفلسطينيين الراقدين في مستشفى دار التمريض بمدينة الطب في العاصمة بغداد، للاطمئنان على أوضاعهم وتلقيهم العلاج الكامل". وأشاد خلال تفقده الجرحى من النساء والأطفال والرجال، "ببطولات الشعب الفلسطيني وصموده في وجه العدوان الصهيوني الغاشم، مجددا موقف العراق الثابت من فلسطين وقضيتها العادلة".وأكد رئيس الوزراء، أن "مستشفيات العراق ومنشآته الطبية جميعها في خدمة أهلنا الفلسطينيين، وأن هذا أقل ما يقدم لهم من واجب، مرحباً بهم في بلدهم الثاني العراق".وكان العشرات من الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم وصلوا في 22 أيار الجاري، على متن طائرة للقوة الجوية العراقية إلى بغداد لتلقي العلاج والرعاية، بعد أن خرجت جميع المنشآت الصحية في غزة عن الخدمة، نتيجة استمرار العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني.