2024-05-26 21:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبرت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي ، اليوم الاحد (26 ايار 2024)، ان ارسال الأمانة العامة لمجلس النواب قانون العطل الى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه "لم يكن مسرعًا".

وقال عضو اللجنة سالم العنبكي لـ"بغداد اليوم"، ان "ارسال قانون العطل الى رئاسة الجمهورية جاء وفق التوقيتات الرسمية والطبيعية وليس هناك اي اسراع بهذا الإرسال خاصة ان القانون صوت عليه دون أي تعديلات اخيرة بجلسة التصويت".

وبين العنبكي ان "بعض القوانين تتأخر بالإرسال الى رئاسة الجمهورية بعد التصويت عليها بسبب وجود تعديلات عليها واضافات خلال جلسة التصويت وهذا يتطلب التعديل من قبل اللجان البرلمانية المختصة وصياغتها بشكل قانوني ولهذا بعض القوانين تتأخر".

وارسلت الامانة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد قانون العطل الرسمية الذي تضمن اضافة عطلة عيد الغدير، الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، بعد 4 ايام فقط من التصويت عليه، في حين ان هنالك العديد من القوانين المصوت عليها والتي تنتظرها شرائح كثيرة، لاتزال لم ترسل الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها بالرغم من مرور أشهر على التصويت، ومن بينها تعديل قانون ذوي الاعاقة والذي مر اكثر من 40 يومًا على التصويت عليه ولايزال لم يرسل الى رئاسة الجمهورية او تتم المصادقة عليه.